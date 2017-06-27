دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثر اجتماعه في البيت الابيض برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القيام “سريعا” بمعالجة ملف كوريا الشمالية، والتهديد الذي يشكله برنامجها النووي والبالستي.

وقال ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مودي، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، إن “النظام الكوري الشمالي هو مصدر لمشاكل هائلة، وهذا أمر يجب الاهتمام به، ويجب على الارجح الاهتمام به سريعا”.

وشكر الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الهندي على فرض حكومته “عقوبات جديدة ضد النظام الكوري الشمالي، الذي يواصل تطوير برنامجه البالستي في تحد لقرارات الامم المتحدة التي تحظر عليه ذلك.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الكوري الشمالي.