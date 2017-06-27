قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، إن الوزارة ستطبق حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب “بطريقة منظمة”، تتفق مع أمر المحكمة الدستورية.

وقالت المتحدثة هيذر نويرت في بيان “سنواصل إطلاع الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة والشركاء في صناعة السفر، في الوقت الذين نطبق فيه الأمر بطريقة مهنية ومنظمة وفي حينها”.



ونقلت “رويترز” عن نويرت “نحن أيضا على اتصال بشركائنا في تطبيق برنامج قبول الولايات المتحدة للاجئين، وسنواصل إبلاغهم بالتغييرات عند سريانها”.



وفي وقت سابق الاثنين، منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس ترامب انتصارا، بتقليصها نطاق أحكام صدرت عن محاكم أدنى درجة علقت أمرا أصدره بحظر السفر من ست دول ذات أغلبية مسلمة، وبموافقتها على الاستماع إلى طعونه في القضايا.

وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في السلطة، في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر.

ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من مارس أثناء نظر القضية.

وقالت أيضا إنها ستسمح جزئيا بتنفيذ حظر مدته 120 يوما على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الأميركي قرار المحكمة العليا “انتصارا” للأمن القومي.

وقال ترامب في بيان “بوصفي رئيسا، لا أستطيع أن أسمح لأناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا”.