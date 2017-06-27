غادرت حاملة الطائرات البريطانية “اتش أم أس كوين إليزابيث” التابعة لسلاح البحرية البريطاني للمرة الأولى، المرفأ حيث صنعت لتقوم بإبحار تجريبي.

ولم يعد لسلاح البحرية البريطاني حاملات طائرات منذ العام 2010، عندما دخلت الحكومة المحافظة في سياسة تقشف اقتصادي.

وبلغت كلفة تصنيع حاملة الطائرات هذه نحو 3 مليارات جنيه استرليني (3.4 مليارات يورو)، ودشنتها الملكة إليزابيث عام 2014، على أن تدخل الخدمة قبل العام 2020.

وغادرت حاملة الطائرات مرفأ “روسيث” في اسكتلندا قرب أدنبره، بعد أن أجرت تجارب عدة على اليابسة، حيث يبلغ طولها 280 مترا، وباستطاعتها نقل ألف شخص و40 طائرة.

وستجري حاملة الطائرات تجارب عدة في المياه، قبل أن تنضم إلى قاعدة سلاح البحرية في “بورتسموث” جنوب إنجلترا نهاية العام الحالي.

وعمل، بالإجمال نحو 10 آلاف شخص على صنع حاملة الطائرات، قبل أن تجمع في “روسيث”، كما يجري العمل حاليا على بناء حاملة طائرات أخرى هي “اتش أم أس برنس أو ويلز”.