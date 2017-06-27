ترامب يطلب الاعتذار لاتهامه بـ«التواطؤ» مع روسيا2017-06-27 07:41:02
طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من الجهات التي وجهت إليه الاتهام بالتواطؤ مع روسيا، أن يقدموا له الاعتذار، مشددا على أن جميع الاتهامات بحقه في هذا الشأن عارية عن الصحة.
وكتب ترامب حول هذه المزاعم على “تويتر” “السبب الذي دفع الرئيس باراك أوباما لعدم فعل شيء مع روسيا بالرغم من أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أبلغته بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، يكمن في أنه توقع فوز (هيلاري) كلينتون ولم يكن يريد “هز القارب”. وضع روسيا على مدار 4 أشهر تحت المجهر، لم يجلب لهم أي “تسجيل” حول تواطؤ أناس يعملون لصالح ترامب. لم يحصل أي تواطؤ ولم تكن هناك أي معوقات (تؤثر على نتائج الانتخابات). يجب عليهم الاعتذار مني”.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت بالذنب على روسيا في اختراق كمبيوترات في مقرات اللجنة القومية لـ الحزب الديمقراطي الأمريكي، وأفضت هذه المزاعم لإعلان هذه الأجهزة أن “تدخلا روسيا” حصل خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت نهاية العام الماضي وأفضت لهزيمة المرشحة الديمقراطية، كلينتون أمام الجمهوري ترامب.
ويتولى التحقيق في هذه القضية الكونجرس الأمريكي بهيئتيه، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي أقال ترامب مديره السابق، جيمس كومي، على خلفية المزاعم ذاتها.
من جانبها نفت موسكو كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلا في أكثر من مناسبة سواء من قبل وزارة الخارجية الروسية أو الكرملين، الذي وصف المتحدث باسمه، دميتري بيسكوف، هذه المزاعم بـ “الهراء المطلق”.
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