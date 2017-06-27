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استجواب وزير الخارجية الموريتاني حول قطر
وزير الخارجية الموريتاني أسلكو ولد أحمد ازيد بيه‎

استجواب وزير الخارجية الموريتاني حول قطر

2017-06-27 07:36:58
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يخصص مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا من البرلمان، جلسته اليوم الثلاثاء لمساءلة وزير الشئون الخارجية والتعاون إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه حول قطع العلاقات مع دولة قطر.

وقال مصدر من داخل المجلس لـ”صحراء ميديا”: إن الجلسة ستكون علنية وستبدأ منتصف النهار، وستخصص لسؤالين أحدهما عن قطع العلاقات مع دولة قطر، والآخر عن الجوازات الدبلوماسية لأعضاء مجلس الشيوخ.

وكانت موريتانيا قررت قطع العلاقات مع دولة قطر، واتهمتها بأنها ترعى الإرهاب ومتورطة في أعمال من شأنها أن تضر بالأمن القومي العربي.

وفي آخر تصريح لوزير الخارجية عبر إذاعة فرنسا الدولية، قال: إن دولة قطر تشكل تهديدًا للأمن الموريتاني، وأضاف أن الدوحة “اعتادت على تمويل حركات تهدد أمننا”، مشيرًا إلى أن قرار قطع العلاقات مع قطر كان “قرارًا سياديًا”، على حد وصفه.

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