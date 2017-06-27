أفرجت السلطات الصينية عن الكاتب والناشط السياسي ليو شياوبو، أول صيني يحصل على جائزة نوبل للسلام فى العام ٢٠١٠، بعد ١٨ عامًا على اعتقاله، بسبب إصابته بسرطان الكبد، وفق تقارير أصدرتها منظمات حقوقية في الصين ضغطت بها على الحكومة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، كانت السلطات الصينية قد ألقت القبض على “ليو” في أواخر الثمانينيات، بعد إصداره بيانات مؤيدة للديمقراطية ودعواته المؤيدة لتفكيك الحزب الواحد في الحكم، إضافة إلى كتاباته المحرضة على معاداة السلطات؛ وبعد ١١ عامًا من اعتقاله منحته جائزة “نوبل” لقبها.