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احتفاء إيطالي بكتاب عن فلاديمير بوتين
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احتفاء إيطالي بكتاب عن فلاديمير بوتين

2017-06-27 05:49:54
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قيم في روما حفل تقديم كتاب “بوتين، هو الذي يتكلم الآن” بقلم الصحفي الألماني، هوبرت زايبيل، يوم الخميس 22 يونيو.

وقد صدر الكتاب باللغة الإيطالية  ليتحدث عن لقاءات شخصية عقدت بين الصحفي الألماني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفق “روسيا اليوم”، شارك في الحفل الذي أقامته جمعية “التعرف على القارة الأوراسية”، صحفيون إيطاليون معروفون، وأساتذة في الجامعات والمعاهد الإيطالية، والسفير الروسي في الفاتيكان، ألكسندر أفدييف.

يذكر أن الكتاب صدر باللغات الروسية والألمانية والفرنسية والهولندية بعنوان “بوتين، منطق السلطة”، حيث يرسم صورة بورتريه سياسية للرئيس الروسي، ويُطلع القارئ على آراء بوتين الحقيقية والحجج التي ينطلق منها عند اتخاذ القرارات السياسية.

وحاول الصحفي الألماني أن ينقل إلى القارئ قناعة بوتين بأن السلام الوطيد في أوروبا والتفاهم بين الشرق والغرب لا يمكن تحقيقه إلا على أساس الاعتراف بالمصالح والسيادات.

وقال زايبيل إن لقاءاته بفلاديمير بوتين استغرقت أحيانا ساعات، واستمرت إلى وقت متأخر من الليل، حيث كان بوتين يرفض الاستعانة بمترجم في محاولة جعل محاوره يفهم مراحل تطور السياسة الروسية في فترة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

ويضم الكتاب 300 صفحة. ولا يتحدث عن التطورات الأخيرة فحسب بل عن مرحلة بطرسبورغ في مسيرة بوتين السياسية.

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