أعلنت جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون، عن غلق باب التقدم لدروتها السادسة لعام 2017، يوم 27 يوليو المقبل. وتهدف جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لتكريم المثقفين والفنانين والأدباء على إسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان الإنساني.

وتتضمن الدورة السادسة من الجائزة ثلاثة مجالات، في فرع الثقافة تستهدف الجائزة الأعمال والكتابات في مجال “الدراسات الاقتصادية”، وفرع الفنون يستهدف التصميم المعماري، فيما تقدّم جائزة الآداب إلى الأعمال حول النقد الأدبي.

ويُمنح الفائز الأول جائزة السُّلطان قابوس، بالإضافة إلى مبلغ مالي وقدره مائة ألف ريـال عماني، فيما يحصل الفائز الثاني على الجائزة و50 ألف ريـال عماني.