وقع اختيار اليونسكو، على الشارقة لتكون عاصمة عالميّة للكتاب لعام 2019 وذلك بناء على توصية من لجنة استشاريّة اجتمعت في مقرّ الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في لاهاي.

وجاء الاختيار نظراً للطبيعة الابتكاريّة والشموليّة لترشيحها، فضلاً عن برنامج الأنشطة الذي تقدّمه والقائم على المجتمع المحلّي والاقتراحات المبتكرة لدمج وإشراك الأعداد الكبيرة من اللاجئين.

وقالت المديرة العامة لليونيسكو ايرينا بوكوفا “إنّني أحيي اختيار الشارقة عاصمة عالميّة للكتاب، وما تبذله من جهود من أجل إتاحة القراءة لأكبر عدد ممكن من الناس، لا سيّما الفئات المهمّشة منهم، حيث تعتبر القراءة عاملاً مسرّعاً للاندماج الاجتماعي والابتكار والحوار.”

ويعنى البرنامج المقترح تحت شعار “اقرأ، أنت في الشارقة” بستة مواضيع رئيسة هي: التضامن والقراءة والتراث والتوعية والنشر والشباب، كما يقدّم ندوة حول حريّة التعبير ومسابقة للشعراء الشباب وورشات عمل تدريبيّة لإنتاج الكتب بطريقة “بريل” عن طريق اللمس، بالإضافة إلى العديد من الفعاليّات المخصصة للشعب متعدّد الأعراق.

ومن المقرّر أن تبدأ سنة الاحتفالات بتاريخ 23 أبريل 2019، في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.