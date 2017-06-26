محمد رمضان: البطولة الوحيدة في حياتي «أفرول الجيش»2017-06-26 23:31:53
اعتدل الفنان محمد رمضان، في جلسته خلال لقاء خاص بفضائية «DMC»، قائلًا: «أنا هتكلم عن الجيش يبقى لازم أنزل رجلي احترامًا للكيان اللي ربنا أعز مصر بيه».
وأكد خلال لقائه بفضائية «DMC»، أن الجيش المصري كيان كبير وكيان عظيم؛ لأنه يحمي حدود مصر من الإرهاب، مضيفًا: «دخولي الجيش المصري هو البطولة الوحيدة في حياتي.. وأفرول الجيش وكارنيه الجيش شرف عظيم لأي حد.. وأنا سلاح الصاعقة، وجندي الصاعقة اسمه جندي فدائي».
وتابع: «السينما والفن شيء راقي؛ لكن ما سأتركه لأولادي هو حب الوطن والجيش».
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