أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من غواصة في بحر بارنتس.

وذكرت شبكة (أيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن وزارة الدفاع الروسية أوضحت ـ في هذا الصدد ـ أن الغواصة (يوري دولجوركي) أطلقت الصاروخ - وهو من طراز بولافا - من موقع سري في بحر بارنتس ، حيث وصل الى أهدافه المرسومة بدقة في شبه جزيرة كامتشاكا الواقعة أقصى شرق روسيا.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن البحرية الروسية أجازت الصاروخ (بولافا) بعد خضوعه لسلسلة من التجارب وعمليات التطوير ، حيث بات قادرا على حمل 6 رؤوس نووية ، ويصل مداه الى 9300 كيلومترا.