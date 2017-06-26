

طالب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، بوقف السياحة الخليجية إلى تركيا، بعد موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد دول الخليج ووقوفه إلى جانب قطر.

وغرد “خلفان” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “السياحة السعودية والإماراتية والبحرينية إلى تركيا يجب أن توقف بحكم موقف تركيا من أزمة قطر”.

ووصف خلفان الرئيس التركي بأكبر كذاب في العالم، قائلا في تغريدة: “أردوغان أكبر كذاب في العالم الإسلامي والمسيحي والهندوسي والبوذي، قال حرية صحافة ونسي ما ارتكب بحقها من سخافة في قلب تركيا”.

ووفق مكتب الثقافة والإعلام التابع للقنصلية التركية بدبي في دولة الإمارات، فإن تركيا استقبلت 822.85 ألف سائح من دول التعاون الخليجي العربي خلال عام 2016.

وتتصدر السعودية والإمارات المراتب الأولى بين الدول الخليجية الزائرة لتركيا، وبلغ عدد زوار الإمارات إلى تركيا في عام 2016 نحو 300 ألف شخص وهذا العدد يعبر عن 30% من عدد السياح الخليجيين الكلي، وفقا لمجلة turizmaktuel السياحية التركية، فإن السائح العربي ينفق في تركيا أضعاف ما ينفقه الأوروبي، ولكن مع موقف حكومة أردوغان تجاه دول الخليج فإنها من المتوقع تراجع نسبة السائحين الخليجيين إلى تركيا.