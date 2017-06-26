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سلطات النيجر تعلن وفاة 52 مهاجرا غير شرعي في الصحراء
هجرة غير شرعية ، حادت مركب رشيد‎

سلطات النيجر تعلن وفاة 52 مهاجرا غير شرعي في الصحراء

2017-06-26 22:24:59

السلطات في النيجر وفاة 52 شخصا من المهاجرين الافارقة فى ظروف قاسية للغاية فى صحراء وسط النيجر.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة أن المهربين تركوا قافلة من المهاجرين غير الشرعيين والبالغ عددهم 75 شخصا، خوفا من القبض عليهم وفروا هاربين، فيما توفي 52 شخصا منهم وعثرت سلطات النيجر على الباقين وعددهم 23 شخصا على قيد الحياة، غير أن أحدهم توفى فى وقت لاحق.

وأضافت الشبكة البريطانية أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن 3 حافلات ويأملون فى الوصول الى ليبيا عبر صحراء النيجر ومنها الى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وكانت قوات الجيش في النيجر قد عثرت على 92 شخصا أحياء منذ نحو أسبوعين بعد أن تركهم المهربون في وسط الصحراء بدون مياه او غذاء وكان من بينهم عدد من النساء والأطفال.

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