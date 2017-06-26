 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 10:59 مساءً
روابط سريعة
اعترافات المتهم بتعذيب نجله حتى الموت بالسويس: كان بيهرب من البيت
حبس

اعترافات المتهم بتعذيب نجله حتى الموت بالسويس: كان بيهرب من البيت

2017-06-26 22:11:03

قال «عبد العاطي.م» المتهم بتعذيب نجله حتى الموت في السويس، إنه لم يكن يقصد قتله؛ ولكنه كان يهدف لتقويم سلوكه نتيجة وجود انحرافات لا يرضى عنها مثل تكرار هروبه خارج البيت.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أن نجله كان دائم الهرب خارج المنزل، وأنه لم يكن يرضى أذيته ولكنه كان يضربه لتقويم سلوكه فقط.

وكان المتهم قام بالاعتداء على نجله والذي يبلغ 15 عاما، بالضرب في القطاع الريفي في السويس، مما تسبب في مصرعه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3