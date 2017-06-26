اعترافات المتهم بتعذيب نجله حتى الموت بالسويس: كان بيهرب من البيت

قال «عبد العاطي.م» المتهم بتعذيب نجله حتى الموت في السويس، إنه لم يكن يقصد قتله؛ ولكنه كان يهدف لتقويم سلوكه نتيجة وجود انحرافات لا يرضى عنها مثل تكرار هروبه خارج البيت.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أن نجله كان دائم الهرب خارج المنزل، وأنه لم يكن يرضى أذيته ولكنه كان يضربه لتقويم سلوكه فقط.

وكان المتهم قام بالاعتداء على نجله والذي يبلغ 15 عاما، بالضرب في القطاع الريفي في السويس، مما تسبب في مصرعه.