قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي إنها ستقوم بتنفيذ مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر بـ”احترافية” بعد موافقة المحكمة العليا الأمريكية على النظر في قانونية المرسوم.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي ، مساء اليوم الإثنين عن بيان صادر عن الوزارة ، ” إن تنفيذ الأمر التنفيذي سيكون بطريقة احترافية وستحرص على إخبار العامة به بطريقة واضحة وكافية خاصة المتأثرين بالقرار في تعاون مع شركائنا في قطاع السفر”.

من جهته ، أشاد الرئيس دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا التي أعادت العمل جزئيا بمرسومه حول الهجرة ، معتبرا أنه انتصار للأمن القومي.

وقال ترامب ـ في بيان بهذا الخصوص ـ ” بوصفي رئيسا ، لا أستطيع أن أسمح لأناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا ، إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بالإجماع هو انتصار واضح لأمننا القومي”.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية وافقت اليوم على النظر في قانونية مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول منع السفر الذي وقعه خلال الشهور الأولى من دخوله البيت الأبيض.

ويجيز قرار المحكمة العليا للإدارة الأمريكية تطبيق جزء من مرسوم تقييد السفر إلى حين البت فيه.

وأضافت المحكمة أنها ستسمح بشكل جزئي ولمدة 120 يوما بمنع دخول أي لاجئين إلى الولايات المتحدة.