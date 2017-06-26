تباشر نيابة الظاهر التحقيق مع فنانة مغمورة و3 آخرين بتهمة التلاعب في الدمغات والمصوغات الذهبية وبيعها للمواطنين بمنطقة الظاهر.

البداية كانت عندما وردت معلومات للنقيب هشام عبد الحارس، معاون مباحث قسم الظاهر، بتردد 4 أشخاص على دائرة القسم للترويج وبيع مصوغات ذهبية بأسعار بخسة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبإخطار اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، أمر بسرعة ضبط المتهمين، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد الإتربي رئيس مباحث القسم تحت قيادة العميد حاتم البيباني، رئيس مباحث غرب العاصمة، وتوصلت جهوده لقيام المتهمين باستخدام طرق احتيالية لبيع المصوغات الذهبية المتلاعب في الدمغات والأعيرة الخاصة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم تاكسي، وتبين أنهم كل من “صابر. د”، 51 سنة، و”هيثم. م”، 29 سنة، و”محمود. أ”، 27 سنة، ويتزعم هذا التشكيل إحدى الفنانات المغمورات وتدعى “وفاء. م “، 37 سنة، وبحوزتهم العديد من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية كبيرة.

وبعرض المتهمين على العميد نشأت البنان مأمور القسم، أمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.