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شاروخان: رامز جلال يظهر في فيلمي الجديد
شاروخان

شاروخان: رامز جلال يظهر في فيلمي الجديد

2017-06-26 21:12:21

نشرت صفحة «إم بي سي مصر»، مقطع فيديو من كواليس برنامج «رامز تحت الأرض»، يجمع بين الفنان رامز جلال، والفنان العالمي «شاروخان».

وكشف «شاروخان» خلال الفيديو، أن الفنان رامز جلال سيظهر معه خلال فيلمه الجديد، المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا.

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