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ارتفاع عدد ضحايا حريق شاحنة الوقود بباكستان الى 157 قتيلا
حريق شاحنة

ارتفاع عدد ضحايا حريق شاحنة الوقود بباكستان الى 157 قتيلا

2017-06-26 21:06:03

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع أمس في ناقلة للوقود بإقليم البنجاب الباكستاني إلى 157 شخصا.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن 4 من المصابين لفظوا أنفاسهم متأثرين بالحروق التي أصيبوا بها في الحادث، وذلك طبقا للمتحدث باسم مستشفى نشتر في مدينة مولتان الباكستانية.

وتابع المتحدث “أن 50 شخصا آخرين مازالوا تحت العلاج بعد إصابتهم بحروق خطيرة في الحادث الذي وقع بعد أن فقد السائق السيطرة على الشاحنة وانقلابها ما أدى إلى تسرب الوقود إلى الطريق وتدافع المواطنين للحصول على كميات منه، حيث تردد أن أحد الأشخاص اشعل سيجارة أدت إلى محاصرة النيران للضحايا”.
على صعيد متصل، قامت طائرة نقل عسكرية من طراز “سي – 130” بنقل 20 مصابا أخرين إلى إحدى مستشفيات آهور لتوفير رعاية طبية أفضل لهم.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قطع أمس زيارته إلى لندن وقرر العودة إلى بلاده لمتابعة تطورات هذه الكارثة البشعة.

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