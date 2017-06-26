أب يعذب ابنه حتى الموت في السويس2017-06-26 20:54:34
ألقت شرطة قسم الجناين في السويس القبض على «عبد العاطي.م» بتهمة ضرب أفضى إلى الموت، بعدما نشبت مشاجرة بينهما، قام الوالد خلالها بتعذيب نجله وضربه حتى الموت.
وتلقت مديرية أمن السويس إخطارا من شرطة الجناين بإلقاء القبض على أب اعتدى على نجله «محمد عبد العاطي»- 15 عاما-، وتم نقل المتهم لقسم شرطة الجناين للتحقيق معه وسماع أقواله.
كما تم إخطار نيابة السويس للتحقيق في الواقعة، ونقل جثمان المجني عليه لمشرحة السويس؛ لعرضه على الطب الشرعي.
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