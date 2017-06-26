ماكرون: فرنسا لن تعترف بضم روسيا شبه جزيرة القرم2017-06-26 20:30:00
أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم /الإثنين/ أن باريس لن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وأنها متمسكة بسيادة أوكرانيا على حدودها المعترف بها.
وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي اليوم بباريس مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشنكو - أنه أكد للرئيس الأوكراني رغبته في مواصلة عملية مينسك وإجراء قبل اجتماع مجموعة العشرين القادم نقاش مفصل في إطار صيغة النورماندي، بحضور ممثلين عن منظمة الأمن والتعاون الاوروبي.
وأعرب عن أمله أن يشهد اجتماع مجموعة النورماندي القادم في نهاية يونيو أو مطلع يوليو وضع شروط مسبقة لإحداث تطور في الأمور مثل سحب كل القوات القريبة من الحدود وضمان تواجد قوات منظمة الأمن والتعاون الاوروبي وتوفير حماية دولية لها، إحراز تقدم في مسألة الحصار و السجناء.
واعتبر أنه لا يجب الاعتياد على إجراء مناقشات بلا نتيجة، داعيا إلى عقد اجتماعات بأهداف واضحة وملموسة حتى وأن كانت النتائج محدودة.
من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن تفاؤله بعد لقائه نظيره الفرنسي بإحلال السلام و”إنهاء احتلال أوكرانيا”، وطلب نشر مراقبي “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” 24 ساعة يوميا على خطوط التماس في شبه جزيرة القرم.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي أعلنوا - الأسبوع الماضي - تمديدا إضافيا لستة أشهر للعقوبات المفروضة على روسيا احتجاجا على ضمها القرم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مراقبي “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” في أوكرانيا يواجهون “تهديدات وعراقيل غير مقبولة”.
وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - /السبت/ الماضي - القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، الأمر الذي نددت به كييف معتبرة أنه “انتهاك لسيادة” أوكرانيا.
وتشهد أوكرانيا - منذ 2014 - نزاعا مسلحا في شرقها بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف، واتهم الغرب، روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاقات مينسك (2015) لإحلال السلام في شرق أوكرانيا.
-
الأمن الروسي: منفذو هجوم مترو بطرسبورج استخدموا تطبيق تلجرام للتواصل بينهم
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين أن منفذي والمشرفين من الخارج على أعمالهم استخدموا تطبيق تلجرام في كل مراحل إعداد وتنفيذ العمل الإرهابي في مترو ...Mon, 26 Jun 2017 09:30:56 GMT
-
اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
-
التجارة: فاو الصينية تدرس التواجد بالسوق المصري وضخ استثمارات جديدةMon, 26 Jun 2017 08:43:51 GMT
-
عطلة خالية من الضغوط .. إليك نصائح ذهبية
تستطيع أن تغني للدنيا و تبتهج بها وترى كل الأشياء من حولك جميلة وواعدة، و تستطيع أيضاً أن تكره الدنيا و تكتئب لها ولا ترى فيها إلّا ما هو ردئ و محزن و باعث على التشاؤم ...Mon, 26 Jun 2017 04:20:44 GMT
-
ننشر أجندة محيط الإخبارية ليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2017
القاهرة / نيويورك .. تنظم الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي اجتماعاً مشتركاً للجنة مكافحة الإرهاب ولجنة عقوبات “داعش” والقاعدة ولجنة عقوبات ...Mon, 26 Jun 2017 14:14:13 GMT
-
وكيل وزارة الصحة بقنا يكافئ 7 أطباء بمستشفي قوص المركزيMon, 26 Jun 2017 17:14:34 GMT
-
الوزراء: جاهزون لصرف السلع التموينية بالزيادة الجديدةMon, 26 Jun 2017 14:59:22 GMT
-
النواب: امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد
أكد الدكتور محمد خليل العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حرص اللجنة على امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ...Mon, 26 Jun 2017 14:14:22 GMT
-
موجيريني: تعيين غسان سلامة مبعوثاً أممياً يأتي في لحظة حاسمة
قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي, فيديريكا موجيريني, إن تعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثا للأمم المتحدة ورئيسا لبعثتها للدعم في ...Mon, 26 Jun 2017 13:50:28 GMT