 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 08:45 مساءً
روابط سريعة
ماكرون: فرنسا لن تعترف بضم روسيا شبه جزيرة القرم
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون: فرنسا لن تعترف بضم روسيا شبه جزيرة القرم

2017-06-26 20:30:00

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم /الإثنين/ أن باريس لن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وأنها متمسكة بسيادة أوكرانيا على حدودها المعترف بها.
وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي اليوم بباريس مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشنكو - أنه أكد للرئيس الأوكراني رغبته في مواصلة عملية مينسك وإجراء قبل اجتماع مجموعة العشرين القادم نقاش مفصل في إطار صيغة النورماندي، بحضور ممثلين عن منظمة الأمن والتعاون الاوروبي.

وأعرب عن أمله أن يشهد اجتماع مجموعة النورماندي القادم في نهاية يونيو أو مطلع يوليو وضع شروط مسبقة لإحداث تطور في الأمور مثل سحب كل القوات القريبة من الحدود وضمان تواجد قوات منظمة الأمن والتعاون الاوروبي وتوفير حماية دولية لها، إحراز تقدم في مسألة الحصار و السجناء.
واعتبر أنه لا يجب الاعتياد على إجراء مناقشات بلا نتيجة، داعيا إلى عقد اجتماعات بأهداف واضحة وملموسة حتى وأن كانت النتائج محدودة.
من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن تفاؤله بعد لقائه نظيره الفرنسي بإحلال السلام و”إنهاء احتلال أوكرانيا”، وطلب نشر مراقبي “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” 24 ساعة يوميا على خطوط التماس في شبه جزيرة القرم.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي أعلنوا - الأسبوع الماضي - تمديدا إضافيا لستة أشهر للعقوبات المفروضة على روسيا احتجاجا على ضمها القرم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مراقبي “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” في أوكرانيا يواجهون “تهديدات وعراقيل غير مقبولة”.
وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - /السبت/ الماضي - القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، الأمر الذي نددت به كييف معتبرة أنه “انتهاك لسيادة” أوكرانيا.
وتشهد أوكرانيا - منذ 2014 - نزاعا مسلحا في شرقها بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف، واتهم الغرب، روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاقات مينسك (2015) لإحلال السلام في شرق أوكرانيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3