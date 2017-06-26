أصالة مع عائلتها في القاهرة بعد واقعة القبض عليها ببيروت



نشرت المطربة السورية أصالة صورة تجمعها مع عائلتها، وزوجها المخرج الفني طارق العريان، والتقط الصورة على طريقة السيلفي ابنها خالد من زوجها السابق أيمن الذهبي.

ونشرت أصالة صورتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتفاعل معها عدد كبير من المستخدمين الذين أكدوا على ثقتهم الكبيرة في سمعة الفنانة السورية، وجاءت غالبية التعليقات مساندة لها.

وكانت الشرطة اللبنانية ألقت القبض على المطربة أصالة بتهمة حيازتها مادة الكوكايين المخدرة داخل حقيبتها الشخصية بمطار بيروت أمس الأحد، وتم إطلاق سراحها بعد حالة من الجدل والترقب التي سادت الوسط الفني، وعادت إلى القاهرة اليوم عقب إخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة.