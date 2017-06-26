عثرت قوات الشرطة الإندونيسية، اليوم الاثنين، على المئات من الكتب التي تحتوي على مواد دعائية لتنظيم “داعش” تستهدف الأطفال.

ونقلت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، عن متحدثة باسم الشرطة قولها، إن قوات الأمن عثرت على الكتب في منزل أحد المشتبه بهم في طعن ضابط شرطة بمدينة “ميدان” عاصمة سومطرة الشمالية.

وقالت زوجة المشتبه به، إنه قضى ستة أشهر في سوريا خلال عام 2013.

وأوضحت الشرطة أن عنصرين اقتحما، أمس، موقعا أمنيا، وطعنا ضابطا، قبل أن تشتبك الشرطة مع المهاجمين وتتمكن من قتل أحدهم.

يشار إلى أن إندونيسيا تعرضت لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم “داعش”، كان آخرها في شهر مايو الماضي عندما فجر ثلاثة انتحاريون أنفسهم في العاصمة جاكرتا وقتلوا أربعة مدنيين.