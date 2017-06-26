قرر مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، القائم بعمل رئيس الجامعة، زيادة مكافأة النشر الدولي للبحوث في المجلات الدولية، لتكون 8 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه للفئة الأولى (أول 25% في المجلات الدولية المتخصصة)، و6 آلاف جنيه بدلاً من 3000 جنيه لمجلس الفئة الثانية (حتى 50% من المجلات المتخصصة)، و4 آلاف جنيه لباقي المجلات الدولية المتخصصة.

كما قرر المجلس - في بيان - مضاعفة المكافآت لنشر كتب أو أجزاء من كتب منشورة في دور نشر عالمية، موضحا أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على زيادة معدلات النشر الدولي، والتي ترفع من ترتيب الجامعة، حيث احتلت الجامعة المركز التاسع على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة عام 2017 بعد أن كان ترتيبها 36 عام 2010.