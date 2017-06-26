 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 08:44 مساءً
روابط سريعة
غدا.. مطار الغردقة يستقبل أول طائرة قادمة من بيروت تقل 88 سائحا
مطار الغردقة الدولي

غدا.. مطار الغردقة يستقبل أول طائرة قادمة من بيروت تقل 88 سائحا

2017-06-26 19:09:59

يستقبل مطارالغردقة الدولى غدا /الثلاثاء/ أول رحلة طيران قادمة من بيروت فى إطار تشغيل الخط الجديد الغردقة/ بيروت.
وقال مصدر مسئول بمطارالغردقة الدولي -في تصريح صحفي اليوم- إن الرحلة تصل غدا من مطار بيروت وعلى متنها 88 سائحا فى اطار دعم وتنشيط السياحة وجذب السياحة العربية إلى البحر الأحمربهدف دعم وتنشيط الحركة السياحة والاهتمام بالسوق العربي.
جدير بالذكر ان محافظة البحر الأحمر تضم 265 منتجعا وفندقا سياحيا بجانب المزارات السياحية المتنوعة كواحدة من أهم المقاصد السياحية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3