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وكيل وزارة الصحة بقنا يكافئ 7 أطباء بمستشفي قوص المركزي
وزارة الصحة المصرية

وكيل وزارة الصحة بقنا يكافئ 7 أطباء بمستشفي قوص المركزي

2017-06-26 19:03:28

قرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور أيمن خضاري اليوم /الإثنين/ منح مكافأة استثنائية لـ 7 أطباء بقسم العظام بمستشفي قوص المركزي، تقديرا لأدائهم المتفاني في العمل وتطبيق أعلى درجات الاستعداد بالقسم لمواجهة الحوادث خلال العيد.
كما قرر وكيل وزارة الصحة بقنا إحالة الطبيب النوبتجي بقسم الجراحة واثنين من العمال بالمستشفي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية لتقصريهم في أداء عملهم بالمستشفي .
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها على رأس فريق المتابعة بالمديرية للاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

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