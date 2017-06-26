

تمكنت قوات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ النهري بالفيوم، من انتشال جثتي طفلين غرقا في بحيرات وادي الريان أثناء السباحة خلال اليوم الثاني لعيد الفطر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

وكان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بانتشال جثتي، محمد عاطف سيد 15 سنة، وعبدالرحمن فوزي حسين 15 سنة، من مياه بحيرات وادي الريان.

وتبين أنهما نزلا للسباحة مع أصدقائهما وهما لا يجيدانها، فغرقا في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي.