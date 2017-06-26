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ميركل تلتقي وزعماء أوروبا في الجلسة التمهيدية لقمة مجموعة العشرين
السيسي يشارك في القمة الالمانية ـ الافريقية ـ ميركل‎

ميركل تلتقي وزعماء أوروبا في الجلسة التمهيدية لقمة مجموعة العشرين

2017-06-26 18:14:56

ذكر بيان أصدرته الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل سوف تلتقي مع زعماء أوروبا في الجلسة التمهيدية لقمة العشرين يوم الجمعة المقبل.

ووفقا للبيان، تستقبل المستشارة الألمانية في مطار (تيجل) ببرلين صباح الجمعة المقبل كلا من: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي رئيس الوزراء الإسباني ماريانو ريجواي، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلينو، كما تستقبل رئيس وزراء هولندا مارك روتي ورئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر ورئيس الاتحاد الاوربى دونالد تسك.

وسيناقش المشاركون الإعداد لقمة مجموعه العشرين التي سوف تعقد بولايه هامبورج الألمانية يومي السابع والثامن من يوليو المقبل، وقضايا أوروبية من أهمها اتفاقية التجارة الحرة ومستقبل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يناقش قادة دول مجموعة العشرين -خلال القمة- تحديات كبرى تخص قضايا التجاره الحرة وتغير المناخ والعولمة، إلى جانب مسائل الصحة وكيفية تفاعل المجتمع الدولي بشكل أفضل مع الأوبئة.

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