

قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية: إن مستشفى الإسماعيلية العام جاهز لاستقبال أي حالة طوارئ خلال أيام العيد، مؤكدًا أن المستشفى يعمل بكامل قوته من أطباء وممرضين واستشاريين أيضًا لخدمة المواطنين في أيام العيد.

وأضاف خلال لقاء له بفضائية «إكسترا نيوز»، أن المستشفى من المستشفيات المستهدفة ضمن خطة تطوير مستشفيات المحافظة، وتم رصد 361 مليون جنيه لتطوير ذلك المستشفى العظيم.

وأوضح أن تطوير مستشفى الإسماعيلية سيتم على مراحل، وسيتم اختيار أقسام معينة للبدء بها في خطة التطوير، كاشفًا أن بعض الأقسام داخل المستشفى خارج الخدمة؛ نظرًا لأنها تخضع لعمليات التطوير الآن.