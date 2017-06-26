 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 08:47 مساءً
روابط سريعة
محافظ الإسماعيلية: 361 مليون جنيه لتطوير المستشفى العام
اللواء ياسين طاهر - محافظ الاسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: 361 مليون جنيه لتطوير المستشفى العام

2017-06-26 18:10:09


قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية: إن مستشفى الإسماعيلية العام جاهز لاستقبال أي حالة طوارئ خلال أيام العيد، مؤكدًا أن المستشفى يعمل بكامل قوته من أطباء وممرضين واستشاريين أيضًا لخدمة المواطنين في أيام العيد.

وأضاف خلال لقاء له بفضائية «إكسترا نيوز»، أن المستشفى من المستشفيات المستهدفة ضمن خطة تطوير مستشفيات المحافظة، وتم رصد 361 مليون جنيه لتطوير ذلك المستشفى العظيم.

وأوضح أن تطوير مستشفى الإسماعيلية سيتم على مراحل، وسيتم اختيار أقسام معينة للبدء بها في خطة التطوير، كاشفًا أن بعض الأقسام داخل المستشفى خارج الخدمة؛ نظرًا لأنها تخضع لعمليات التطوير الآن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3