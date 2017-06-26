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وزير الخارجية التونسي يزور الكاميرون بعد غد
رفيق عبدالسلام وزير خارجية تونس

وزير الخارجية التونسي يزور الكاميرون بعد غد

2017-06-26 18:10:46

يتوجه وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بعد غد إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي يومي 28 و29 يونيو الجاري، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات .

يلتقي الجهيناوي بنظيره الكاميروني ويفتتحان أعمال لجنة المتابعة للدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الكاميرونية التي سبق وانعقدت في تونس من 22 إلى 24 مارس 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين.

يشرف بمناسبة هذه الزيارة على أعمال منتدى اقتصادي تونسي كامروني سيعقد بمناسبة انعقاد لجنة المتابعة بمشاركة رجال الأعمال التونسيين.

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