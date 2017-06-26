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وزير الخارجية الألماني يبحث مع نظيره الإيراني غدا في برلين العلاقات الثنائية والملف النووي
وزير الخارجية الألمانية جيدو فسترفيلى

وزير الخارجية الألماني يبحث مع نظيره الإيراني غدا في برلين العلاقات الثنائية والملف النووي

2017-06-26 18:06:56

أعلنت الخارجية الألمانية أن وزير الخارجية زيجمار جابريل سلتقي غدا نظيره الإيراني جافيد ظريف بمقر الخارجية الألمانية بالعاصمة (برلين)، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى الملف النووى الإيراني فضلا عن آخر المستجدات بالمنطقة.

وأضاف البيان أن الرئيس الاتحادى فرانك فالتر شتاينماير سيلتقي وزير الخارجية الإيراني، الذي سيعقد عقب ذلك لقاءات اقتصادية أخرى.

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