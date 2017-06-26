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ضبط أكثر من 63 ألف قضية سرقة تيار كهربائي عبر التوصيلات غير القانونية خلال 10 أيام
محطة كهرباء ـ كهرباء‎

ضبط أكثر من 63 ألف قضية سرقة تيار كهربائي عبر التوصيلات غير القانونية خلال 10 أيام

2017-06-26 18:06:55

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال سرقة التيار الكهربائي.
وأسفرت نتائج هذه الجهود - على مدار 10 أيام - عن ضبط 133 ألفا و15 قضية سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، وضبط 63 ألفا و15 قضية سرقة تيار كهربائي عبر التوصيلات غير القانونية، و734 مخالفة لشروط التعاقد، فضلا عن ضبط 9 آلاف و461 قضية سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وضبط 208 قضايا سرقة تيار كهربائي وأكثر من 9 آلاف حكم قضائي متنوع في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وتنفيذ 6 آلاف و424 حكما قضائيا متنوعا.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

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