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الإثنين 26 يونيو 2017 06:06 مساءً
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المتحدث العسكري: ضبط 6 أفراد يشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية وسط سيناء
المتحدث العسكري الجديد العقيد تامر محمد محمود الرفاعي‎

المتحدث العسكري: ضبط 6 أفراد يشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية وسط سيناء

2017-06-26 17:50:34

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط 6 أفراد مشتبه بهم فى دعم العناصر التكفيرية، وسط سيناء.
وأوضح المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن من بينهم 3 أفراد يستقلون عربة ملاكى وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد المتحدث العسكرى استمرار حملات قوات إنفاذ القانون جهودها في ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.

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