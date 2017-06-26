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هبوط أول طائرة ليبية بمطار "بنينا" قادمة من جدة
طائرة ليبية

هبوط أول طائرة ليبية بمطار "بنينا" قادمة من جدة

2017-06-26 17:39:37

أستقبل مطار بنينا الليبي الدولى اليوم /الاثنين/ أولى رحلات العمرة القادمة من مطار جدة الدولي التابعة للخطوط الجوية الليبية وعلى متنها 155 راكبا .

وذكرت بوابة “أفريقيا” اليوم،أن الطائرة عادت إلى مطار الأبرق الدولي بـ44 راكباً متجهين إلى مدينة البيضاء الليبية وضواحيها.

يذكر أن مطار بنينا الدولي شهد منتصف الشهر الماضي إنطلاق أولى الرحلات المدنية بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

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