وصول رئيس الأركان الأمريكي إلى أفغانستان لترتيب إرسال 4 آلاف جندي إضافي

وصل رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد إلى أفغانستان لوضع اللمسات الأخيرة علي استراتيجية جديدة للقوات الأمريكية فى البلاد .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الإثنين/ أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن إرسال قرابة 4 آلاف جندي أمريكي إضافي إلى أفغانستان لمعالجة نقاط الضعف لدى القوة الأفغانية.

ومن المقرر أن يلتقي دنفورد بعدد من المسئولين الأفغان وقادة عسكريين أمريكيين لبحث الاستراتيجية الجديدة .