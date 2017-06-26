 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 06:06 مساءً
روابط سريعة
وصول رئيس الأركان الأمريكي إلى أفغانستان لترتيب إرسال 4 آلاف جندي إضافي
الجيش الامريكي في افغانستان

وصول رئيس الأركان الأمريكي إلى أفغانستان لترتيب إرسال 4 آلاف جندي إضافي

2017-06-26 17:33:30

وصل رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد إلى أفغانستان لوضع اللمسات الأخيرة علي استراتيجية جديدة للقوات الأمريكية فى البلاد .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الإثنين/ أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن إرسال قرابة 4 آلاف جندي أمريكي إضافي إلى أفغانستان لمعالجة نقاط الضعف لدى القوة الأفغانية.

ومن المقرر أن يلتقي دنفورد بعدد من المسئولين الأفغان وقادة عسكريين أمريكيين لبحث الاستراتيجية الجديدة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3