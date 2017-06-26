شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط قضيتين مواد بترولية بمضبوطات 6 آلاف لتر بنزين وسولار، و19 قضية اسطوانة بوتاجاز بمضبوطات 157 اسطوانة و5 قضايا دقيق وأقماح بمضبوطات 9 أطنان، وضبط 171 قضية مخالفات مخابز ، وضبط 21 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية .

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 461 قضية فى مجال (المحلات العامة والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وباعة جائلين)، وضبط 48 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 41 قضية في مجال اللحوم والطيور و34 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .