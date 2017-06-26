فرق الإطفاء تسيطر على 10 % من الحرائق المنتشرة في ولاية يوتا الأمريكية2017-06-26 17:22:07
أكدت فرق الإطفاء الأمريكية اليوم الإثنين أن تحسن الأحوال الجوية ساعد على الحد من انتشار حريق ضخم في ولاية يوتا أدي إلى إجلاء 1500 شخص .
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن رئيس عمليات الطواريء تيم رويدي قوله إن “ما يقرب من ألف فرد من رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد 10 % من مساحة الحرائق التي انتشرت في مساحة تقارب 67 ميلا .”
وأضاف أن “رجال الإطفاء تمكنوا أمس من تأمين مناطق ذات أهمية خاصة، من بينها البنايات الكثيرة التي تضررت من حريق بريان هيد”.
وتعاني مناطق كثيرة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية من موجات حارة منذ أيام.
يذكر أن مدينة لاس فيجاس سجلت ما يعتبر أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق /الثلاثاء/ الماضي، حيث زادت درجة الحرارة بها إلى 47.2 درجة مئوية.
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