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محافظ مطروح: نسبة الإشغال السياحي بالفنادق والقرى السياحية بلغت 100 %
محافظ مطروح اللواء علاء فتحي أبو زيد

محافظ مطروح: نسبة الإشغال السياحي بالفنادق والقرى السياحية بلغت 100 %

2017-06-26 17:16:56

قال محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد إن نسبة الإشغال السياحي بالفنادق والقري السياحية فى مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي بلغت 100 % في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن الشواطئ والمنتزهات والحدائق شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي والمصطافين.
وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم /الإثنين/ - أنه أصدر توجيهاته لكافة الأجهزة بالمحافظة بمتابعة وتوفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسي مطروح والأجهزة الأمنية لظهور المحافظة بالشكل اللائق سياحياً، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى شكاوى خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وفي السياق، عززت قوات الأمن من تواجدها بمختلف المناطق الحيوية، والتي شهدت ازدحامًا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر.

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