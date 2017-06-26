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السكك الحديدية: انتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية - بورسعيد
السكك الحديدية

السكك الحديدية: انتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية - بورسعيد

2017-06-26 17:10:44

أعلنت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة مسير القطارات على خط الإسماعيلية بورسعيد بعد رفع عجلة البوجى الخلفى للعربة الثالثة نتيجة من على السكة فى محطة الشيخ زايد من القطار رقم 589 القادم من الإسكندرية ومتجه إلى بورسعيد.
وأوضحت الهيئة - في بيان - أنه تم الدفع بونش منطقة شرق الدلتا لرفع عجلة البوجى الخلفى للعربة الثالثة من القطار، والتى تسببت فى تعطل الحركة على الخط وتأخير 4 قطارات.
وقدمت الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة بعض التأخيرات التى حدثت على خط الاسماعيلية بورسعيد.

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