أكد اللواء عادل الزنكلوني، مدير الإدارة العام لشرطة النجدة، إن الإدارة لم تتلق بلاغات ذات أهمية منذ قدوم عيد الفطر المبارك وحتى الآن، لافتًا إلى أن معظم البلاغات تمثلت في مشاجرات ووصلت لـ1000 بمحافظة القاهرة.

وأضاف خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز”، أنه يتم زيادة الخدمات الأمنية في المناطق التي تأتي منها بلاغات، مشيرًا إلى أنه يتم فحص تلك البلاغات بدقة وعناية ويتم توجيه سيارات النجدة بسرعة اليها.