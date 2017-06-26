الوزراء: جاهزون لصرف السلع التموينية بالزيادة الجديدة2017-06-26 16:57:31
كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء كافة الخطوات الخاصة بدخول حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل.
وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف المقررات التموينية في الأول من يوليو في ضوء الزيادة التي أقرها الرئيس على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك خاصة فيما يرتبط بتقديم الخدمات العامة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والوصول بها إلى المواطنين في المناطق المستهدفة بالمحافظات، مشيرا إلى الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، ويسهم في تلبية متطلباتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جاهزية الوزارة لصرف السلع التموينية في ضوء الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من 21 إلى 50 جنيها للفرد.
وأضاف الوزير أنه تم إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية لتعديل قيمة الدعم على البطاقات وفق الزيادة الأخيرة، لافتا إلى أنه تم أيضا توجيه شركتي الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ ومضاعفة كميات السكر والزيت لإتاحة السلع أمام المستفيدين بالكميات المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن نصيب الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل بلغ 85 مليار جنيه، حيث ارتفع ما يستحقه المواطن من دعم على بطاقة التموين إلى 140 جنيها للفرد شهريا، موضحا أن هذا الرقم يشمل الدعم السلعي المقرر بـ 50 جنيها، إلى جانب 90 جنيها شهريا قيمة دعم الخبز، الذي تزيد تكلفة إنتاج الرغيف منه على 60 قرشا، ويحصل الفرد على 150 رغيفا شهريا.
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