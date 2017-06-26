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وزير الداخلية يوجه بتقديم الرعاية الطبية لطفل مصاب بـ"وهن بالعضلات"
مجدي عبد الغفار ـ عيد الشرطة

وزير الداخلية يوجه بتقديم الرعاية الطبية لطفل مصاب بـ"وهن بالعضلات"

2017-06-26 16:23:30

وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار باضطلاع قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية بتقديم الرعاية والدعم الطبى للطفل وليد عرفات السيد، الذى يعانى من “وهن بالعضلات”.
وقام قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بعرض الطفل على وحدة الوراثة بجامعة عين شمس، والتى أوصت بعلاج دوائي وطبيعي ومرتبة هوائية للطفل، حيث قام قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بتوفيرها وتقديمها لوالد الطفل وصرف العلاج اللازم له.
وأعربت أسرة الطفل عن شكرها وامتنانها لدعم جهاز الشرطة لهم، والدور الذي يقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار والتواصل معهم، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية على تلك المبادرة.

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