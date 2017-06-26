القاهرة / نيويورك .. تنظم الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي اجتماعاً مشتركاً للجنة مكافحة الإرهاب ولجنة عقوبات “داعش” والقاعدة ولجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن حول (تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا)، وذلك يوم غد الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في تحرك دبلوماسي مصري مهم على مستوى مجلس الأمن الدولي عقب حادث المنيا الإرهابي.

القاهرة / اديس ابابا .. تنطلق يوم غد الثلاثاء بأديس أبابا فعاليات الدورة الـ 29 لقمة الاتحاد الإفريقى تحت عنوان “تسخير الإمكانات السكانية والاستثمار فى الشباب”، والتى تستمر لمدة أسبوع، وذلك بمشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي وفي مقدمتها مصر.

القاهرة / برلين .. يختتم المنتدى العلمي الرابع لرؤساء البلديات حول التنقل والهجرة والتنمية البشرية الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة غدا اعماله ببرلين بمشاركة المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة،ويعد المنتدى التجمع السنوي لرؤساء البلديات وقادة المدن الذين يعملون على تعزيز حوار السياسات ذات الصلة العالمية وتبادل الخبرات .

القاهرة / جنيف.. تعقد ندوة منظمة التجارة العالمية للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لتوقيع اتفاق تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو بمقر المنظمة، في جنيف، بسويسرا، وتهدف الندوة إلى إلقاء النظر على تحرير التجارة في إطار اتفاق تكنولوجيا المعلومات، وتطور التجارة العالمية في منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدى السنوات العشرين الماضية.

القاهرة.. تنتهي غد الثلاثاء فترة تقديم الأوراق للسفارة الالمانية لمشاركة الطلاب فى اليوم العلمى الألمانى، والذى يتيح من خلاله مقابلة ممثلى الجامعات الألمانية، وتقديم رؤية ثاقبة للمنح الدراسية وطرق تمويلها.

الإسكندرية .. ينظم فرع ثقافة الإسكندرية أمسية شعرية بعنوان “ثورة 30 يونيو ثورة شعب” يديرها جابر بسيونى يوم غد الثلاثاء بقصر ثقافة الأنفوشى .

القاهرة / لندن .. تنظم مجلة “بانيبال” مجلة الأدب العربى باللغة الإنجليزية، أمسية عن الجوائز الأدبية العربية، يوم غد الثلاثاء، وذلك فى مكتبة ووترستونر فى منطقة بيكاديللى وسط لندن.

القاهرة .. يستقبل مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، في السابعة من مساء يوم غد حفل العيد مع فريق «بلاك تيما»، الذي يقدم من خلاله مزيج بين موسيقى RNB ورقص الاراجيد النوبى.

القاهرة .. تصل غدا الثلاثاء إلى القاهرة منتخبات إسبانيا وأمريكا والارجنتين وفرنسا وكندا لكرة السلة وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 9 يوليو 2017 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

القاهرة .. يواجه فريق الزمالك في الاسبوع الثاني والثلاثون من الدوري الممتاز فريق بتروجيت في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء .