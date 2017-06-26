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الإثنين 26 يونيو 2017 06:17 مساءً
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إصابة 12 شخصا فى حوادث سير متفرقة بالسويس
اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس

إصابة 12 شخصا فى حوادث سير متفرقة بالسويس

2017-06-26 15:46:20
ا ش ا

أصيب اليوم الإثنين 12 شخصا في حوادث سير مختلفة على طرق محافظة السويس .

كان مدير أمن السويس اللواء مصطفي شحاتة قد تلقى إخطارات من قوات تأمين الطرق بتعرض مواطنين للإصابات في حوادث طرق مختلفة بالمحافظة، بالإضافة إلى تمكن فرق الإنقاذ البحري بالعين السخنة من إنقاذ شخصين من الغرق بشواطئ العين السخنة.

وأوضح مصدر طبى بمستشفى السويس العام أن المستشفى استقبل 12 شخصا في حوادث الطرق، وتم اسعافهم فور وصولهم للمستشفى.

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