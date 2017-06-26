أصيب اليوم الإثنين 12 شخصا في حوادث سير مختلفة على طرق محافظة السويس .

كان مدير أمن السويس اللواء مصطفي شحاتة قد تلقى إخطارات من قوات تأمين الطرق بتعرض مواطنين للإصابات في حوادث طرق مختلفة بالمحافظة، بالإضافة إلى تمكن فرق الإنقاذ البحري بالعين السخنة من إنقاذ شخصين من الغرق بشواطئ العين السخنة.

وأوضح مصدر طبى بمستشفى السويس العام أن المستشفى استقبل 12 شخصا في حوادث الطرق، وتم اسعافهم فور وصولهم للمستشفى.