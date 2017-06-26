بدأت الصين اليوم الإثنين تشغيل قطار “فوسينغ” الذي تم تصميمه وتصنيعه محليا والذي يعد الاول من نوعه من الجيل الجديد لقطارات الطلقة، وذلك على خط بكين - شنغهاي.

وغادر القطار (CR400AF) من هذا النموذج الجديد محطة بكين الجنوبية للسكك الحديدية في الساعة 11:05 صباحا (بتوقيت الصين)، متجها إلى شنغهاي، وفي الوقت نفسه، غادر من نفس النموذج القطار (CR400BF) محطة هونغتشياو شنغهاي للسكك الحديدية فى طريقه إلى بكين.

وتمتاز قطارات الطلقة الجديدة، التي تعرف - أيضا - باسم الوحدات الكهربائية المتعددة (إي أم يو)، بأن سرعتها عالية جدا حيث تتراوح بين 400 كم في الساعة إلى 350 كم في الساعة.

ويشتمل القطار على نظام متطور للمراقبة يفحص أدائه باستمرار ويبطئ القطار تلقائيا في حالة الطوارئ أو الظروف غير الطبيعية.

وبفضل نظام نقل البيانات عن بعد، سيكون مركز التحكم قادرا على مراقبة القطار في الوقت الحقيقي.

وقال المدير العام لشركة سكك الحديد الصينية ومشغل القطار الجديد لو دونغ فو - في تصريح للاعلام الرسمى الصيني - إن القطار “فوشينغ” ومعناه في اللغة الصينية (نهضة) يدعم الدور الفريد الذي تلعبه السكك الحديدية عالية السرعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين.

وتشير بيانات نشرت بوكالة شينخوا الصينية للانباء إلى أن الصين لديها أطول شبكة سكك حديدية في العالم وتصل إلى 22 ألف كم حتى نهاية عام 2016 أي حوالي 60 في المائة من إجمالي شبكة السكك الحديدية فى العالم.

يذكر أن خط سكة حديد بكين - شنغهاي هو الطريق الأكثر ازدحاما في الصين إذ يستخدمه 50.5 ألف راكب يوميا.