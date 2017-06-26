أصيب نحو 100 عامل اثر اندلاع حريق ضخم في صهريج لتخزين الكبريت في مصفاة أصفهان النفطية في إيران.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن مصادر - لم تسمها - القول إن “الحريق اندلع عند الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حيث أصيب حوالي 100 عامل من شركة (أويل ديزاين أند كونستراكشن) بإصابات بالغة جراء السحابة الكيمياوية في الجو”.

ولم ترد أنباء عن مقتل أي شخص، ولم تذكر المصادر ما إذا كان الإنتاج في المصفاة قد توقف جراء الحادث.

من جانبها لم تصدر أي جهة أمنية تصريحات حول سبب الحريق في المصفاة التي تقع في إقليم إصفهان بوسط البلاد