ذكرت شركة “روس أوبورون إكسبورت” الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة أن صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية البحرية بلغت منذ العام 2000 نحو 24 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية اليوم الاثنين عن المدير العام لـ”روس أوبورون إكسبورت” ألكسندر ميخييف ، قوله:” إن روسيا صدرت أسلحة ومعدات بحرية حربية على مدى السنوات الـ17 الماضية تتمثل في 50 قطعة عسكرية بحرية، ثلثها عبارة عن غواصات”.

وأضاف :” أن حصة صادرات الأسلحة البحرية بلغت على مدى السنوات الماضية نحو 12% من إجمالي صادرات شركة “روس أوبورون إكسبورت”، ما منح للشركة التي تدير نحو 85% من صادرات الأسلحة الروسية ، مركزا مهيمنا في السوق العالمية”.

يُذكر أن تصريحات المسئول الروسي تأتي قبل يومين من انطلاق “المعرض الدولي للقوات البحرية-2017”، في مدينة سان بطرسبرج الروسية ، بمشاركة ألمانيا وبلجيكا والهند وإيطال0يا وهولندا وتركيا.

يشار إلى أن إجمالي طلبيات شركة “روس أوبورون إكسبورت” من المعدات العسكرية البحرية والبرية والجوية يبلغ نحو 45 مليار دولار ، وتصدر روسيا منذ بداية الألفية الثانية أسلحة ومعدات عسكرية تتراوح قيمتها ما بين 15 و16 مليار دولار، منها 13 – 14 مليار دولار هي صادرات “روس أوبورون إكسبورت”.