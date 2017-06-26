أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) بأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت خلال معارك استمرت 20 يوما، بدعم أمريكي، من السيطرة على نحو 25 % من مدينة الرقة، معقل تنظيم “داعش” بسوريا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الإثنين/ عن مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن قوله إن” قوات سوريا الديمقراطية سيطرت منذ بدء الهجوم على المدينة على نحو 25 % منها، حيث تمكنت حتى الآن من السيطرة على أربعة أحياء بالكامل هي المشلب، والصناعة (من الجهة الشرقية)، والرومانية والسباهية (من الجهة الغربية)”.

وأشار إلى أن القوات سيطرت - أيضا - على أجزاء من أحياء أخرى بينها حطين والقادسية، والبريد، وبتاني، بينما تتركز الاشتباكات اليوم في حي القادسية.

وأكد عبد الرحمن أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت - كذلك - على معمل السكر وأجزاء من قاعدة عسكرية سابقة للجيش السوري يطلق عليها “الفرقة 17” عند أطراف المدينة الشمالية، كما تسعى القوات الكردية إلى عزل وسط المدينة عن أحيائها الشمالية والتضييق على عناصر “داعش” فيها.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية - منذ السادس من يونيو - معارك داخل مدينة الرقة شمالي سوريا، في إطار حملة عسكرية واسعة بدأتها قبل نحو ثمانية أشهر بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.