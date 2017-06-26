أكد المهندس خالد خليفة، رئيس شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك”، أن الشركة ستنتج 850 ألف طن سنوياً من مادة الريفورمات لإنتاج البنزين عالي الأوكتين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز والهيدروجين من خلال استيعاب كميات النافتا الثقيلة (بنزين خام) المنتجة من وحدة معالجة وهدرجة النافتا الجديدة.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن سير العمل في مشروع إصلاح النافتا لإنتاج البنزين عالي الأوكتين بالأسكندرية، والذي يعد أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة التي تحظى باهتمام ودعم وزارة البترول، وفق بيان للوزارة اليوم الإثنين.

وأضاف التقرير أن المشروع، الذي تبلغ استثماراته حوالي 233 مليون دولار ومتوقع تشغيله منتصف عام 2018، يعظم القدرة الاقتصادية والإنتاجية لشركة “أنربك”ويؤدى لمضاعفة إنتاجها، حيث بلغت نسبة تقدم الكلي للأعمال بالمشروع 5ر78% حتى الآن، ويتم تنفيذه من خلال شركة “إنبي” كمقاول عام وتقوم شركة “بتروجت” بالأعمال التنفيذية.