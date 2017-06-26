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لافروف يصف محاولات تجنيب "جبهة النصرة" عمليات القصف في سوريا "بالعبة الخطيرة"
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف يصف محاولات تجنيب "جبهة النصرة" عمليات القصف في سوريا "بالعبة الخطيرة"

2017-06-26 15:04:48
ا ش ا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محاولة تجنيب عناصر “جبهة النصرة” المصنفة إرهابية عن عمليات القصف في سوريا بأنها لعبة خطيرة ومن الضروري إيقافها.

وقال لافروف في تصريح له اليوم،:”إن المعايير المزدوجة نلاحظها في محاولة التحالف الدولي بقيادة واشنطن تجنيب “جبهة النصرة ” الإرهابية القصف ” .

وأضاف :” في الآونة الأخيرة ظهرت أدلة أخرى على أن جبهة النصرة في نسختها الجديدة يتم سحبها من تحت القصف، ونحن نعتبر هذا لعبة خطيرة يتعين إيقافها”. وأوضح لافروف أنه ينبغي أن توضع أي معايير مزدوجة وأي نوايا خفية جانبا عندما نواجه الإرهاب

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