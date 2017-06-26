الأمم المتحدة:الإنقسام الفلسطيني يؤثر سلبيا بقوة علي مناحي الحياة في غزة2017-06-26 15:01:15
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) بأن تبعات الانقسام الفلسطيني أثرت سلبيا على مناحي الحياة المختلفة في غزة بما في ذلك قطاع الدواء حيث بات المخزن المركزي للأدوية في القطاع يفتقد 34 في المائة من الأدوية الأساسية بسبب التأخر في إرسال الشحنات المطلوبة وتواصل الفجوة في التمويل منذ فترة طويلة.
وأضاف المكتب في بيان له، أن هناك الآن 186 مرفقا حيويا يقدمون خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات جمع النفايات الصلبة وذلك بفضل وقود الطوارىء الذي تقدمه الوكالات الإنسانية، والمتوقع أن تدوم احتياطيات الوقود لديها إلى نهاية يونيو الجاري.
وأضاف المكتب،أن تداعيات هذا الانقسام الفلسطيني أدت ضمن تداعيات أخرى الى جعل معظم العائلات في القطاع لا تحصل على مياه الصنبور سوى مرة واحدة كل أربعة أيام لمدة 6 - 8 ساعات، وتعمل محطات التحلية بقدرة منخفضة تعادل 15٪ فقط من قدراتها، بسبب عدم كفاية إمدادات الكهرباء.. علاوة على تصريف ما يزيد على 108 ملايين لتر من مياه المجاري غير المعالجة إلى البحر االمتوسط يوميا بسبب نقص الكهرباء والوقود
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